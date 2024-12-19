Зурабишвили отвергла судьбу Тихановской

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о нежелании быть президентом в изгнании как белорусский оппозиционер Светлана Тихановская. Об этом она заявила в интервью телеканалу TVP World.

Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Грузию после истечения срока своих полномочий.

«Мне нужна поддержка сейчас в моей стране, вместе с моим населением», — заявила президент Грузии.

Зурабишвили также отвергает любые параллели со Светланой Тихановской или кандидатом в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонзалеса. Грузинский лидер говорит, что не хочет быть «президентом в изгнании» и получать различные премии.