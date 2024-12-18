Украина не располагает силами, чтобы «вернуть» под свой контроль Донбасс и Крым, признал президент страны Владимир Зеленский газете Le Parisien. По его словам, Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление.

Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить [президента РФ Владимира] Путина сесть за стол переговоров, — заявил он.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возвращение Донбасса и Новороссии в состав России не более «преступно», чем объединение ГДР и ФРГ в 1990 году. По его мнению, исконно русские земли были утеряны из-за «политического недоразумения» конца 1980-х — начала 1990-х годов.

Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: чтобы вернуться на мирную траекторию, Зеленскому достаточно выполнить два условия. Во-первых, политику необходимо снять запрет на проведение переговоров с российской стороной. Во-вторых, он должен поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей, достигнутых в 2022 году.

До этого избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Украина готова заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Он отметил, что Зеленский хочет «остановить безумие».