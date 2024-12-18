Назначен новый премьер-министр Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева на пост премьер-министра, после согласования его кандидатуры парламентом страны.

© Пресс-служба кабинета министров КР

Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева премьер-министром республики, сообщает ТАСС. Это решение было принято после того, как парламент Киргизии согласовал его кандидатуру. Адылбек Касымалиев теперь будет занимать пост председателя кабинета министров и руководителя администрации президента.

В пресс-службе киргизского лидера подчеркнули, что указ официально вступил в силу. В тексте указа говорится: «Касымалиев Адылбек Алешович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики».

Назначение Касымалиева получило одобрение парламента в тот же день, что и подписанный указ президента.

Напомним, 16 декабря президент Киргизии подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности главы кабинета министров республики, назначив временно исполняющим обязанности Адылбека Касымалиева.