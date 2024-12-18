Генсек Совета Европы прибыл с визитом в Грузию

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл с официальным визитом в Тбилиси.

Генсек Совета Европы прибыл с визитом в Грузию
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Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Отмечается, что визит генсека продлится до 21 декабря.

Берсе встретится с новоизбранным президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Шалвой Папуашвили и главой МИД Макой Бочоришвили.

Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь подтвердила свой отказ сдать мандат после истечения срока полномочий на посту 29 декабря.

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