Генсек Совета Европы прибыл с визитом в Грузию
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл с официальным визитом в Тбилиси.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.
Отмечается, что визит генсека продлится до 21 декабря.
Берсе встретится с новоизбранным президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Шалвой Папуашвили и главой МИД Макой Бочоришвили.
Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь подтвердила свой отказ сдать мандат после истечения срока полномочий на посту 29 декабря.