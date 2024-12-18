СМИ: администрация Байдена не успеет истратить все деньги на Киев

Администрация президента США Джо Байдена до прекращения своих полномочий вряд ли успеет потратить все выделенные на помощь Киеву $5,6 млрд. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона пишет New York Times.

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«Администрация Байдена вряд ли потратит все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине», - пояснил чиновник.

При этом он отметил, что администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о дополнительной помощи Украине до конца года. Однако уже в следующем месяце к власти придет новый американский лидер Дональд Трамп и часть денег из выделенных $5,6 млрд «перейдет и будет доступна для использования следующей администрацией».

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Ранее Байден одобрил выделение 72-й пакета военной помощи Украине. При этом украинский министр Сергей Марченко заявил, что без поддержки США Киеву хватит денег, оружия и боеприпасов примерно на первое полугодие 2025 года.

В свою очередь новый президент США Дональд Трамп ранее называл помощь Украине «бесконечным потоком американских сокровищ» и выступал за предоставление финансирования другим странам только в форме кредитов. Также политик неоднократно заявлял о своем желании урегулировать украинский кризис путем переговоров.