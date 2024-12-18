Москву может посетить кандидат Трампа в спецпосланники по Украине

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог может посетить Москву после поездки в Киев в январе.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

«Специальный посланник избранного президента Дональда Трампа по Украине и России планирует посетить Киев в следующем месяце и будет открыт для встреч в Москве, если его пригласят, поскольку новая администрация стремится положить конец почти трехлетней войне», — говорится в материале.

Кит Келлог в ходе поездки также планирует посетить Лондон, Париж и Рим, рассказал источник агентства. По его словам, поездка будет направлена ​​на сбор информации, а не на реализацию конкретной политической цели.

Трамп раскрыл план по Украине

Ранее агентство Reuters сообщило, что Кит Келлог собирается посетить Киев, а также ряд европейских столиц в начале января. При этом отмечалось, что у Келлога нет планов посещать Москву.