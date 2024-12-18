Пока вы спали: атака Израиля в Газе и неявка президента Южной Кореи на допрос

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© Zuma/TACC

Президент Южной Кореи не явился на допрос в полицию

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, чьи полномочия были приостановлены в результате импичмента в парламенте, не явился на допрос Управления антикоррупционных расследований по делу о мятеже. Об этом сообщает ТАСС.

Юн Сок Ёль должен был прийти в правительственный комплекс в Квачхоне к 10:00 по местному времени. Секретариат президента и служба безопасности отказывались принимать повестки, указывая на отсутствие соответствующих полномочий.

Госдеп анонсировал новые санкции против Грузии

Госдепартамент США анонсировал введение новых санкций против власти Грузии до истечения срока полномочий действующей администрации во главе с президентом Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США продолжат ужесточать свою реакцию на ситуацию в Грузии, однако не уточнил, какие именно меры планируются. Тем не менее, он подтвердил, что дополнительные санкции будут введены.

Салливан одобрил идею об участии КНР в урегулировании украинского конфликта

Помощник президента США по национальной безопасности назвал логичной мысль избранного американского лидера Дональда Трампа о привлечении Китая к процессу урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Джейк Салливан считает, что участие Китая в переговорах об установлении мира на Украине "не безумно". Он отметил, что уже обсуждал с представителями Китая, Европы и Украины роль, которую может играть Пекин, однако Вашингтон не хотел бы, чтобы Китай стал "основным посредником" в европейских делах.

На юге Газы танки Израиля открыли огонь по гражданским

Израильские танки открыли огонь по гражданским лицам в гуманитарной зоне Аль-Маваси на юге сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в районе, расположенном к западу от города Рафах. Согласно данным катарского телеканала Al Jazeera, один человек погиб, а еще один получил ранения в результате действия израильской армии.

Посол РФ сообщил о планах Бразилии "сжать" повестку БРИКС

Бразилия как председатель БРИКС в 2025 году собирается "сжать" повестку объединения, проводя саммит в июле. Об этом сообщает ТАСС.

Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий отметил, что это не повлияет на качество работы, и достигнутые результаты будут сохранены и преумножены.

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