Размещение «Орешника» в Белоруссии оценили словами «смертный приговор для Польши»

Бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми оценил размещение ракетной системы «Орешник» на территории Белоруссии. Его слова приводит портал «Поглед Инфо».

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«Орешник на территории Белоруссии подписывает смертный приговор любым войскам на территории Польши, которые будут угрожать России», — высказался эксперт.

В России сообщили о готовности применить «Орешник» во второй раз

Политолог добавил, что «Орешник» также полностью покроет все украинские регионы «с временем подлета три-четыре минуты, две минуты». Кедми отметил, что данное оружие полностью меняет как оперативную и стратегическую ситуацию на Украине, так и оценку возможных угроз Запада.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить в стране «Орешник». Он объяснил, что это усилило бы оборону Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада.