Сколько американцев негативно относятся к Трампу

Более половины американцев отрицательно относятся к избранному президенту США Дональду Трампу. Данные следуют из опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos.

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Согласно материалу, на фоне приближения инаугурации республиканца, 55 процентов респондентов заявили, что отрицательно относятся к политику. О положительном отношении к нему сообщили 41 процент граждан Америки.

По данным Reuters, к Трампу в декабре 2016 года после его первой победы в президентской гонке положительно относился 51 процент граждан.

Опрос проводился с 13 по 15 декабря среди совершеннолетних американцев. В нем приняли участие 1031 человек. Погрешность составила три процентных пункта.

Незадолго до этого стало известно, что Трамп получил необходимые для победы на выборах голоса выборщиков.

Республиканская партия США уже получила большинство в американском сенате — 52 места из 100, у Демократической партии — всего 44. «Красные» также заручились дополнительными местами в палате представителей, где пока ни одна из партий не смогла достичь более половины кресел. Однако у республиканцев там уже есть 207 из 435 мест, в то время как у демократов — только 186.

Трамп обошел Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Ранее опрос показывал в них небольшое преимущество республиканца. В данном случае говорится про Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию, Северную Каролину и Висконсин. Однако Камале Харрис удалось обогнать Трампа в штате Миннесота.

6 ноября Трамп был объявлен избранным президентом США. 6 января 2025 года результаты утвердит Конгресс США, а 20 января состоится инаугурация политика.