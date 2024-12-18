Украина выступила против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Украина, Германия, США, Италия, Япония и Канада оказались в числе 53 государств, проголосовавших в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) против резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Украина выступила против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
© РИА Новости

Ранее ГА ООН была принята соответствующая резолюция. За документ проголосовали 119 государств, против высказались 53 страны. Воздержались 10 стран.

Против резолюции выступили Австралия, Австрия, Албания, Болгария, Бельгия, Хорватия, Чехия, Канада, Эстония, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Грузия, Греция, Италия, Венгрия, Мальта, Япония, Норвегия, Словакия, Швеция, Словения.

Документ поддержали Армения, Аргентина, Египет, Бразилия, Ирак, Индия, Казахстан, Израиль, Мексика, Мали, Нигер, Монголия, Катар, Саудовская Аравия, Пакистан, Судан, Сербия, Узбекистан, Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и другие. Воздержались Швейцария, Турция, Кирибати, Панама, Мьянма и другие.

В ноябре президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма поддержали в ООН страны зарождающегося многополярного мира.

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Эстония
Пакистан
Италия
Словения
Хорватия
Бельгия
Мальта
Монголия
Мьянма
Бразилия
Греция
Израиль
Сербия
Албания
Болгария
Дания
Грузия
Швеция
Словакия
Таджикистан
Казахстан
Австралия
Мексика
Канада
Япония
Вьетнам
Австрия
Венесуэла Боливарианская Республика
Узбекистан
Швейцария
Армения
Египет
Индия
Ирак
Турция
Финляндия
Соединенные Штаты
Норвегия
Украина
Германия
Франция