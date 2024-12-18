Более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей территорий

Более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей Киевом территорий. По данным опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), 55 процентов жителей Польши поддержали отказ Киева от части регионов ради мира, передает Polskie Radio.

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Так, респонденты считают главным приоритетом Украины завершение конфликта, а не попытку удержания территорий. Отмечается, что подобное мнение преобладает в польском обществе впервые с начала проведения Россией специальной военной операции.

Число сторонником мирного урегулирования в обмен на отказ от территориальных претензий выросло с сентября, тогда за это выступили 39 процентов, а в апреле 2022 — 26 процентов.

Ранее глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера заявил, что настоящее время Украина неспособна вернуть утраченные в ходе конфликта территории. Глава БНБ допустил, что в 2025 году Москва и Киев достигнут временного прекращения огня. При этом он подчеркнул, что договоренность об устойчивом перемирии «представляет собой туманную перспективу».