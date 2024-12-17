Зеленский упрекнул администрацию Байдена за промедление с поставками оружия

Владимир Зеленский упрекнул администрацию США за промедление с предоставлением военной помощи и заявил, что Киев "много всего" недополучил от Вашингтона.

По его словам, сейчас в США "переходный период". Зеленский утверждает, что общается с избранным президентом США Дональдом Трампом, но это "пока что знакомство", поэтому сейчас Киев обсуждает вопросы предоставления помощи с действующей администрацией США.

"Он [Трамп] не может отвечать на многие вещи с точки зрения юридических своих возможностей, пока он не в Белом доме, пока не было инаугурации нового президента США. И пока этого не было, мы работаем с Белым домом, с [действующим] президентом [США Джо] Байденом. Они увеличивают сейчас количество решений, количество пакетов [помощи], денег. Жаль, что они увеличивают это сейчас, под конец срока, и жаль, как оно [оказание поддержки] было замедленно последний год", - сказал он, выступая перед представителями региональных властей.

Зеленский подчеркнул, что промедление администрации Байдена с поставками военной помощи, в частности, отразилось на Вооруженных силах Украины (ВСУ).

"Это было очень сложно нам, прежде всего, ребятам на поле боя", - добавил он.

Кроме того, Зеленский заявил, что Киев недополучил средства и по другим видам помощи, в том числе по гуманитарным программам.

"Много всего не дошло, к сожалению", - отметил он.

30 октября Зеленский обвинил страны НАТО в том, что они не отвечают за свои слова. В частности, США, как он утверждал, предоставили Украине лишь 10% от пакета помощи, выделенного Вашингтоном еще в апреле. Через месяц Зеленский обвинил западных партнеров в том, что ВСУ утратили инициативу на поле боя.

12 ноября секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал попытки Байдена ускорить предоставление помощи Украине тревожным сигналом, означающим, что после инаугурации Трампа ситуация с оказанием поддержки США может резко ухудшиться.