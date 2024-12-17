Спасенный из тюрьмы журналистами CNN сириец оказался офицером армии Асада

Спасенный журналистами CNN сирийский «политзаключенный» оказался офицером разведки армии бывшего президента республики Башара Асада. Об этом сообщает The New York Times.

На прошлой неделе CNN опубликовал репортаж из сирийской тюрьмы, в котором показал исхудавшего мужчину. Его посчитали мирным жителем из города Хомс, оказавшегося в тюрьме из-за его политической позиции. На кадрах сирийца освобождают и рассказывают о последних событиях в республики, после чего он начинает плакать. Репортер CNN назвала это «одним из самых необычных моментов, которые ей приходилось видеть».

Однако NYT решил разузнать о мужчине побольше и выяснил, что, представившийся как Абдель Гурбала, на самом деле является бывшим старшим лейтенантом ВВС Сирии Саламом Мохаммадом Саламом, известным как Абу Хамза, и в тюрьме он оказался не из-за политики, а из-за спора о деньгах с другим офицером. Кроме того, как узнали журналисты The New York Times, он был причастен к убийствам и пыткам мирных жителей, а также вымогал деньги у солдат и принуждал граждан становится информаторами Асада.

В CNN после выхода материала NYT опровергли обвинения о том, что репортаж был сфабрикован. Телеканал заявил, что никто, кроме его команды, не знал о планах посетить здание тюрьмы.