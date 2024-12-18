В Киевской области раздались взрывы

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную военную администрацию (ОВА).

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Где именно они произошли, не уточняется. В ведомстве рассказали, что в области работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно Украины, на территории Киевской области звучит воздушная тревога. Также сирены слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее стало известно о взрыве в Харькове. Он раздался на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.