Госдеп допустил исключение ХТШ из списка террористов

США могут исключить запрещенную в РФ группировку "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) из списка иностранных террористических организаций лишь на основании ее конкретных действий. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, США будут судить о ХТШ "не на основании публичных заявлений [ее представителей], а исходя из их действий". Как отметил Миллер, "прежде, чем вносить какие-либо изменения" в свою политику, США рассчитывают "увидеть действия временных властей в Дамаске".

"Мы будем очень пристально следить за этим, не только следить, но и участвовать в этом процессе. Мы уже провели первичные контакты с ХТШ, чтобы изложить, каким мы видим развитие ситуации, и какие шаги, по нашему мнению, они должны предпринять", - заявил Миллер.

Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, что Вашингтон рассматривает возможность исключения запрещенной в РФ группировки ХТШ, свергнувшей президента Сирии Башара Асада, из списка иностранных террористических организаций. Как отмечал NBC, принятие такого решения будет означать отмену награды в размере $10 млн за информацию о лидере группировки.