В ООН отреагировали на убийство Кириллова

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал осуждать теракт в отношении начальника РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, призвав лишь воздерживаться от дальнейшей эскалации напряженности. Его слова приводит ТАСС.

Дюжаррик отметил, что ООН «в курсе сообщений об убийстве Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова».

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности», — добавил он.

Западные СМИ отреагировали на убийство генерала Кириллова

Напомним, что Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве сегодня, 17 декабря, рано утром. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия и боеприпасов.