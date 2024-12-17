Владимир Зеленский в ярости из-за поиска дипломатических решений в украинском конфликте.

Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

"Разные страны должны работать вместе. Очевидно, эти страны - Россия, США и Венгрия. Мы можем наблюдать, что дипломатия наконец-то зарождается", - сказал он.

При этом Меркурис обратил внимание на реакцию Зеленского. "Он в ярости", - подчеркнул аналитик.

Зеленского, считает он, возмутило, в частности, предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском прекращении огня, которое было отвергнуто.

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в свою очередь, отмечал, что своим отказом киевские власти в очередной раз продемонстрировали наплевательское отношение к Украине и ее народу.