НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине вместо США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, данный шаг «направлен на защиту механизма поддержки Украины от скептически настроенного по отношению к НАТО избранному президенту США Дональду Трампу».

«Этот шаг, предпринятый с задержкой в несколько месяцев, дает НАТО более активную роль в войне против российского вторжения, не требуя от альянса направления в зону конфликта собственных войск. Однако дипломаты признают, что передача полномочий альянсу может иметь ограниченный эффект, поскольку США, являющиеся доминирующей державой блока и поставляющие Киеву большую часть вооружений, при Трампе все еще могут нанести серьезный ущерб Украине, сократив свою поддержку», — говорится в тексте.

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Отмечается, что штаб-квартира новой миссии НАТО по координации помощи Украине (NSATU) расположена на американской базе Clay Barracks в немецком Висбадене. Общая ее численность составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в военном штабе альянса в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.