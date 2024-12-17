Мемуары Меркель раскрыли истинные намерения Путина в отношении Украины

Мемуары бывшего канцлера Германии (2005-2021) Ангелы Меркель подтверждают, что российское руководство до последнего пыталось предотвратить конфликт на Украине.

Такое мнение выразил независимый журналист Томас Фаци, изучивший книгу.

"Даже в начале 2022 года, почти до самого конца <...> [президент РФ Владимир] Путин пытался избежать [украинского конфликта], - заявил Фаци в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies. - И, что любопытно, Меркель подтверждает это. Она подтверждает, что Путин все-таки был привержен тому, чтобы сохранить мир <...> и избежать этой войны с помощью дипломатии. Она очень ясно дает это понять".

Журналист отметил, что Меркель возлагает на пандемию коронавируса ответственность за то, что конфликта так и не удалось избежать. Она объясняет это тем, что "никто больше лично не проводил встреч" на мировом уровне, пояснил Фаци. В своей книге экс-канцлер также упоминает, что в середине 2021 года она предложила Евросовету организовать переговоры с российским лидером, но это отвергли Литва, Польша и Эстония, добавил журналист.

Меркель посетовала на то, что во время пандемии ей не удалось встретиться с Путиным

Мемуары Меркель вышли в конце ноября. 736-страничная книга стоит в Германии €42. В них Меркель рассказывает о своем восприятии лидеров ведущих государств, включая Путина и президента США Дональда Трампа. В частности, экс-канцлер пишет, что познакомилась с Путиным в июне 2000 года, когда он посещал Берлин. По оценке Меркель, лидер РФ предпринял все, чтобы снова сделать свою страну важным игроком на международной арене.