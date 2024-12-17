Выступающую против помощи Киеву Вагенкнехт выдвинули в канцлеры ФРГ

Критикующую поставки оружия на Украину главу немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сару Вагенкнехт выдвинули в качестве кандидата на пост канцлера Германии. Об этом сообщил генсекретарь партии Кристиан Лайе, передает РБК.

Выступающую против помощи Киеву Вагенкнехт выдвинули в канцлеры ФРГ
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Отмечается, что Вагенкнехт была выдвинута на пост канцлера страны ее партией. При этом там не надеются на победу своего кандидата и сделали это во избежание «несправедливых преимуществ».

«Всем в партийном руководстве ясно, что у нас нет реальных перспектив получить пост канцлера, но мы не обманываем себя и не страдаем манией величия. Мы пошли на этот шаг, чтобы наши конкуренты не получили неоправданного преимущества», — указал Лайе, подчеркнув, что «шансы "Зеленых" или АдГ занять пост канцлера не выше, чем у ССВ».

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Ранее сообщалось, что бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. Таким образом был открыт путь к досрочным выборам в феврале.