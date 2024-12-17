Выступающую против помощи Киеву Вагенкнехт выдвинули в канцлеры ФРГ

Критикующую поставки оружия на Украину главу немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сару Вагенкнехт выдвинули в качестве кандидата на пост канцлера Германии. Об этом сообщил генсекретарь партии Кристиан Лайе, передает РБК.

Отмечается, что Вагенкнехт была выдвинута на пост канцлера страны ее партией. При этом там не надеются на победу своего кандидата и сделали это во избежание «несправедливых преимуществ».

«Всем в партийном руководстве ясно, что у нас нет реальных перспектив получить пост канцлера, но мы не обманываем себя и не страдаем манией величия. Мы пошли на этот шаг, чтобы наши конкуренты не получили неоправданного преимущества», — указал Лайе, подчеркнув, что «шансы "Зеленых" или АдГ занять пост канцлера не выше, чем у ССВ».

Вагенкнехт назвала бестактным заявление Шольца о новых поставках оружия Киеву

Ранее сообщалось, что бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. Таким образом был открыт путь к досрочным выборам в феврале.