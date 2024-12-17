Пока вы не уснули: Медведев о заказчиках убийства Кириллова и Зеленский о сделке с Западом

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Медведев назвал заказчиков убийства Кириллова

Российским силовикам следует сделать все, чтобы поймать убийц начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и уничтожить заказчиков в Киеве, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

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Зеленский предложил Западу сделку

© Zuma/TACC

Запад должен поставить Украине 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ от приглашения в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

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Алаудинов рассказал, как пытался остановить мятеж Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поделился своими воспоминаниями о попытке предотвратить столкновение между бойцами ЧВК «Вагнер» во время мятежа Евгения Пригожина и его собственной группировкой.

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Российский город переименовали

Госдума приняла в окончательном чтении закон о переименовании города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий. Об этом сообщает РИА Новости.

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Седокову обвинили в доведении бывшего мужа до суицида

Подписчики Анны Седоковой считают, что певицу следует проверить по статье «доведение до самоубийства» после того, как ее бывший супруг Янис Тимма покончил с собой. Они считают, что она нанесла ему психотравму из-за развода, сообщает Mash.

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Объявлена дата возможного утверждения закона о новых штрафах за нарушение ПДД

© Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

12 декабря Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях одобрила законопроект, предполагающий ужесточение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Следующая стадия рассмотрения пакета поправок состоится в ближайшие дни.

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Стало известно о двойной попытке покушения на Папу Римского

Папа Римский Франциск сообщил, что в марте 2021 года террористы предприняли двойную попытку покушения на его жизнь. Об этом пишет Corriere della Sera.

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Синоптик рассказал, какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве

Высока вероятность, что в новогоднюю ночь в Москве будет идти снег. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест бойцов СВО

Закон, который обяжет сохранять рабочее место за участником СВО на весь период его нахождения на фронте, принят депутатами Государственной Думы во втором и третьем чтениях. Об этом сообщается на сайте Думы.

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В России стартовали продажи Jetour X70

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Кроссовер доступен в автоцентрах в Москве и нескольких других российских регионах. Новый среднеразмерный кроссовер Jetour X70 появился в российских дилерских центрах. Информация о поступлении новинки в различные офисы продаж в стране опубликована на официальном сайте бренда.

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