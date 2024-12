В Китае водитель вступил в борьбу с коброй, которая перегородила ему дорогу. Их схватка попала на видео.

На кадрах, опубликованных Need To Know, видно, как мужчина держит ядовитую змею за хвост и резкими движениями сбивает ее атаки, не дает себя укусить. В конце концов, он сбрасывает ее за обочину.

Как отмечает СМИ, этот эпизод был снят 2 декабря в Гуандуне другим водителем.

По данным Национального института здравоохранения, китайские кобры являются одними из самых распространенных видов змей в стране. Они имеют длину от 1,2 до 1,5 метра и обитают на равнинах. Люди часто сталкиваются со змеями, хотя при таких встречах кобры обычно стараются уползти, а не нападают на человека.