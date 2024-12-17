Зеленский анонсировал встречу с премьером Польши

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом он заявил на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает «РБК-Украина» в Telegram.

Политики встретятся во Львове. Кроме того, Зеленский проведет встречу с польским президентом Анджеем Дудой.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что премьер страны Виктор Орбан запрашивал у Киева разговор с украинским лидером, но тот ответил отказом. По его словам, инцидент произошел 11 декабря. В этот день Орбан общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Затем премьер Венгрии хотел позвонить Зеленскому, но получил отказ.