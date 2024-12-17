В Иране рассказали, кто виновен в кризисе на Украине

Кризис на Украине произошел в результате внешнеполитической линии США и их союзников по НАТО, чтобы угрожать безопасности России и противодействовать усилению Китая. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал Яхья Сафави.

«ЕС и НАТО были созданы, чтобы поставить под угрозу национальную безопасность Российской Федерации, чтобы противодействовать приходу Китая к власти в мире, и в частности в Тихом океане и Восточной Азии, с помощью союзников США - Японии, Тайваня, Южной Кореи, Филиппин, Австралии и ряда других стран», - приводит иранское агентство ISNA слова Сафави, сообщает РИА «Новости».

По его словам, конфликт между Россией и Украиной происходит по этой причине.

Ранее Али Хаменеи прокомментировал свержение президента Сирии Башара Асада.