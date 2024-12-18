Глава МИД Британии Лэмми ответил Медведеву после обращения к сотрудникам Times

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми поддержал газету The Times после того, как зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к ее сотрудникам из-за статьи о начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанте Игоре Кириллове.

Глава МИД Британии ответил Медведеву после его обращения к Times
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Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Наши газеты представляют лучшие британские ценности: свободу, демократию и независимое мышление. Я поддерживаю The Times», — написал Лэмми.

Он также утверждает, что «бандитские угрозы» Дмитрия Медведева якобы «пахнут отчаянием».

Медведев пригрозил The Times из-за статьи о Кириллове

До этого Медведев написал, что Россия будет рассматривать должностных лиц Североатлантического альянса (НАТО) как законную военную цель, комментируя теракт против Игоря Кириллова. Он добавил, что также законной целью России будут считаться пособники исполнителей преступлений против страны. По словам зампреда Совбеза, ими могут считаться сотрудники британской газеты The Times.

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