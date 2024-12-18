Полиция Германии заподозрила гражданина Китая в шпионаже

Управление уголовной полиции федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии проводит расследование в отношении гражданина Китая по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters.

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По словам представителя местной уголовной полиции Каролы Йешке, гражданина КНР обнаружили на территории морского порта, который проник на военно-морскую базу в Киле и сделал там фотографии.

В текущий момент правоохранительные органы изучают содержимое мобильного телефона и другие вещи подозреваемого.

В начале ноября в Германии задержали американского шпиона по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

В Генпрокуратуре ФРГ подчеркнули, что гражданин США задержан во Франкфурте-на-Майне 7 ноября «на основании ордера, выданного следственным судьей Федерального суда от 30 октября 2024 года».

Отмечается, что гражданин США до недавнего времени работал на вооруженные силы США в ФРГ. В 2024 году он связался с китайскими государственными органами и предложил им передать конфиденциальную военную информацию, полученную от американских военных.