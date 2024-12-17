Критиковавшую помощь Украине Вагенкнехт выдвинули на пост канцлера ФРГ

Политик Сара Вагенкнехт, известная критикой помощи Украине, выдвинута кандидатом в канцлеры Германии от новой партии BSW.

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Об этом во вторник, 17 декабря, сообщила газета Zeit.

— Всем в партийном руководстве ясно, что у нас нет реальных перспектив получить пост канцлера — но мы не обманываем себя и не страдаем манией величия. Мы пошли на этот шаг, чтобы наши конкуренты не получили неоправданного преимущества, — заявили в партии.

В соответствии с устоявшимся обычаем только две главные политические силы Германии — Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — заявляли своих кандидатов на должность канцлера страны. Но недавно партию «Зеленых» также стали привлекать к этому процессу, что могло вдохновить Вагенкнехт выдвинуть свою кандидатуру, передает издание.Канцлер Германии Олаф Шольц предложил немецкому президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг после отзыва вотума доверия.

Бундестаг 16 декабря принял решение о лишении правительства канцлера Шольца доверия, тем самым открыв путь к роспуску парламента и проведению досрочных выборов.