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Aftonbladet: полмиллиона шведов погибнут в случае войны

Власти Швеции считают, что в случае войны с Россией погибнет полмиллиона шведов пишет Aftonbladet. В правительстве пришли к выводу, что стране нужно заранее организовать места захоронения для людей, которые могут погибнуть на полях сражений.

По данным издания, планирование похорон предполагает, что жертвами войны могут стать пять процентов населения. Вооруженные силы обратились к ответственным службам с просьбой обеспечить возможность захоронения до 500 тысяч шведов. Ян-Улоф Ульссон из ведомства по чрезвычайным ситуациям заявил, что захоронение убитых в гробах предпочтительнее, потому что для бесперебойной работы крематориев требуется большое количество электричества и газа.

«Россия владеет инициативой по всей линии фронта»

США и их союзники предупредили об «опасном расширении» конфликта на Украине, а президент России Владимир Путин подтвердил, что ВС РФ получили контроль над 189-ю населенными пунктами, пишет французская газета Le Figaro. Издание отмечает, что Путин приветствовал прогресс своей армии в 2024, «поворотном», году.

Накануне, 16 декабря, президент России подвел годовые итоги боевых действий, отметив темпы продвижения ВС РФ. Путин подчеркнул, что российские силы владеют стратегической инициативой по всей линии соприкосновения. Украинские силы сдают свои позиции в ускоренном темпе, и сейчас российские солдаты сосредоточены на Красноармейске (на Украине город называют Покровском), важном логистическом центре Донбасса, подчеркивает Le Figaro.

Главу группировки ВСУ сменили перед крупнейшим поражением

Смена Александра Луценко, руководившего группировкой ВСУ в Донбассе, отразила продвижение российских сил в регионе, сообщает CNN. Этот шаг был предпринят после того, как Луценко подвергся жесткой критике за неспособность остановить ВС РФ под Красноармейском - сейчас российские силы находятся всего в паре километров от города.

Потеря Красноармейска под натиском российских войск станет крупнейшим поражением Украины за последние месяцы и усугубит ее отставание, подчеркивает CNN. Также это усилит беспокойство украинских военных, и без того взволнованных возвращением Дональда Трампа в Белый дом, отмечается в статье. После инаугурации Трампа военная помощь Украине от крупнейшего донора -США - может иссякнуть.

«Последняя отчаянная попытка захватить резервы России»

За несколько недель до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа союзники Украины развернули активные усилия по изъятию замороженных зарубежных активов РФ, пишет Foreign Policy. Союзники Киева хотят, чтобы эти деньги были использованы для помощи Украине.

Новый главный дипломат ЕС и бывший премьер Эстонии Кая Каллас выступает именно за полную передачу российских активов Украине. Большая часть активов находится в Европе, их общая стоимость составляет около 300 миллиардов долларов. В течение 2,5 года эти активы были просто заморожены, а не конфискованы. Как отмечает FP, когда речь идет об изъятии, а не просто блокировке российских резервов, в игру вступают несколько аспектов. Это политика, время, мораль и законность. Многие эксперты предостерегают от попрания международного права или «чувств россиян». Пока Запад лишь «снял сливки» с активов России, превратив проценты, полученные от этих огромных сумм, в краткосрочную помощь Украине. Опасения, что полное изъятие подорвет привлекательность доллара США или евро как резерва, все еще сильны.

Что будет с ЕС без российского газа

Европейские СМИ предупредили, что газовые хранилища региона в отсутствии поставок из РФ опустошаются рекордными темпами, пишет «ИноСМИ». Это может привести к критической нехватке газа в ближайшие месяцы.

Безветрие во многих регионах ЕС привело к остановке ветряков. В результате энергетические компании были вынуждены активнее использовать газ для генерации электричества. Немецкое отраслевое объединение Zukunft Gas считает, что возврата к низким ценам не будет на фоне сложной геополитической обстановки. Ситуацию усугубляют санкции США против Газпромбанка. По мнению ряда экспертов, Дональд Трамп попытается нарастить поставки сжиженного американского газа в Европу, а СПГ гораздо дороже русского трубопроводного газа. Речь сегодня идет о том, выдержит ли европейская экономика столь высокие цены, подчеркивает «ИноСМИ».