Президент Финляндии Александр Стубб заявил о преждевременности отправки миротворцев на Украину, подчеркнув необходимость мирного урегулирования.

Он подчеркнул, что перед этим необходимо достичь мирного урегулирования конфликта. Речь шла о важности соблюдения международного права и наличия мандата от ООН для осуществления подобных миссий, сообщает РИА «Новости».

Стубб отметил, что миротворческие миссии зачастую опираются на международное право, и подчеркнул, что важно избегать ситуации, подобной той, в которой оказались США в Ливии в 1982 году. Президент Финляндии сделал это заявление перед встречей лидеров стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) в Таллине.

В Германии выступили против отправки миротворцев на Украину

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейский контингент на территории Украины для содействия выполнению будущих договоренностей, достигнутых в ходе переговоров.

Россия считает преждевременным обсуждение размещения миротворцев на Украине, поскольку киевский режим пока отказывается от каких-либо переговоров.

Страны ЕС не обсуждают отправку миротворцев на Украину, так как для этого необходимо достижение мира, а Россия не намерена отступать от своих целей.