Шольц назвал политического оппонента «Фрицем»

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал своего политического оппонента, главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца «Фрицем», сам Мерц заявил, что не потерпит такого обращения.

Так Шольц высказался в интервью телеканалу ZDF.

«Фрице Мерц несёт чепуху», — заявил он.

Отмечается, что это была реакция канцлера на утверждения Мерца о том, что Шольц молча отсиделся на дебатах в ЕС.

Правительству Шольца вынесли вотум недоверия

Позднее лидер ХДС Фридрих Мерц отреагировал на слова Шольца в свой адрес.

«Я не потерплю, чтобы господин федеральный канцлер называл меня таким образом. Он постоянно говорит об уважении, но в тот момент, когда кто-то не согласен с ним, его уважение тут же прекращается. Я не собираюсь опускаться до такого уровня», — отметил он в интервью телеканалу ZDF.

Ранее члены немецкого парламента проголосовали против продолжения работы Олафа Шольца на посту канцлера.