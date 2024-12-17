Стали известны подробности назначения Макроном нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон не хотел назначать Франсуа Байру на пост премьер-министра страны, но тот пригрозил прекратить поддержку французского лидера, если не получит должность главы правительства республики.

Появились подробности назначения Макроном нового премьера Франции
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Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«13 декабря Макрон был готов назначить кого-то другого на этот пост, но не смог сказать "нет" Байру. Для него это было очень тяжело, ведь Байру — это единственный человек в Париже, которому он обязан», — передает издание слова источника.

Авторы материала добавили, что в качестве возможных претендентов на эту должность Макрон рассматривал главу Минобороны Франции Себастьена Лекорню, а также бывшего министра-делегата, отвечавшего за промышленность республики, Ролана Лескюра. Как отмечает издание, они бы «полностью бы зависели от французского лидера, в частности, были бы более сговорчивыми».

По мнению газеты, назначение Байру на пост главы правительства Франции оценивается как «очередной признак того, насколько Макрон ослаб».

13 декабря Макрон назначил центриста Байру новым премьер-министром страны. В своем первом заявлении на посту он подчеркнул, что кабмину предстоит проделать огромную работу на фоне масштабного политического кризиса в стране.

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