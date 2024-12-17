Принц Гарри и Меган Маркл показали повзрослевших детей

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за долгое время показали повзрослевших детей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Герцоги Сассекские выпустили ежегодную праздничную открытку, на которой была размещена фотография их детей — пятилетнего сына Арчи и трехлетней дочери Лилибет. На снимке девочка бежит к принцу Гарри, а Меган Маркл протягивает руки, чтобы обнять мальчика. Рядом с семьей также стоят три собаки. На других кадрах супруги запечатлены во время благотворительных мероприятий. Открытка была опубликована в X давним другом герцогов Сассекских, репортером Омидом Скоби.

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Несколько недель назад принц Гарри на саммите DealBook 2024 объяснил, почему никогда не покинет США. По его словам, он и Меган Маркл с детьми не планируют возвращаться в Великобританию. Герцог Сассекский заявил, что в целях безопасности они решили остаться с наследниками в США.

«Мне очень нравится жить здесь и воспитывать своих детей», — сказал младший сын короля Великобритании Карла III.

Принц Гарри добавил, что есть вещи, которые он вместе с сыном Арчи и дочерью Лилибет, «несомненно, не смог бы делать в Великобритании».