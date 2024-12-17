В Киеве раскрыли, какой неожиданный сигнал получили от Запада

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выразил мнение, что недавние решения Запада в отношении Украины могут указывать на возможность скорого мирного соглашения.

В своем Telegram-канале Артем Дмитрук отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что Германия не будет оказывать помощь Украине, если это будет угрожать ее собственной безопасности. В частности, он сообщил, что Германия не передаст Украине боевые ракеты Taurus и не отправит своих военных.

Кроме того, Дмитрук упомянул, что Венгрия заблокировала выделение более 6 миллиардов евро из «Фонда мира» на поставки оружия для Украины. По его словам, подобные решения свидетельствуют о том, что сценарий передачи финансирования и обеспечения Украины на плечи Европейского Союза не сработает.

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Депутат также подчеркнул, что эти события являются положительным сигналом для достижения мирного соглашения и негативным для тех, кто заинтересован в продолжении конфликта ради финансовой выгоды.

Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп призвал Зеленского готовиться к окончанию конфликта на Украине.