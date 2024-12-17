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Суд в Нью-Йорке отказался отменить вердикт присяжных против Трампа

Суд Нью-Йорка отклонил просьбу Дональда Трампа об отмене обвинительного вердикта присяжных в деле, связанном с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс, сообщает РИА Новости.

"Ходатайство ответчика об отмене обвинительного заключения и отмене вердикта присяжных отклонено", — говорится в решении суда.

Суд счел, что даже если он признает, что все дело против Трампа попадает под президентский иммунитет, то в любом случае все ранее представленные доказательства говорят о том, что это были сугубо личные действия.

Южная Корея ввела односторонние санкции в отношении России и КНДР

Южная Корея ввела односторонние санкции против физических лиц и организаций, которые якобы участвовали в "незаконном военном сотрудничестве" между РФ и КНДР, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Республики Корея. Речь идет о военных специалистах КНДР, ряде российских компаний и лицах.

"Правительство вводит односторонние санкции против 11 физических лиц и 15 организаций, причастных к незаконному военному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей, нарушающему многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, а также к обеспечению финансирования и поставок материалов для северокорейских ядерных и ракетных программ", - заявил МИД.

Сообщается, что санкции вступят в силу с 19 декабря в 00.00. В нынешнем пакете санкций под ограничения попали военные специалисты КНДР, ряд российских компаний и лиц, банки.

Трамп неожиданно высказался о передаче украинских территорий

Дональд Трамп пообещал обсудить вопрос уступок территорий Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление в эфире телеканала Fox News.

"Я скажу вам (О передаче территорий. — Прим. ред.), когда состоится моя первая встреча", — сказал избранный президент США.

Отмечается, что Трамп не уточнил, какую именно встречу он имел в виду. Однако в этом же интервью он заявлял о готовности вести переговоры и с Путиным, и с Зеленским по поводу завершения конфликта на Украине.

Белый дом объяснил появление таинственных объектов в небе над США

США считают, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"Мы полагаем, что на сегодняшний день случаи наблюдения включают в себя сочетание законных коммерческих беспилотников, любительских беспилотников и дронов правоохранительных органов, а также пилотируемых самолетов, вертолетов и даже звезд, которые были ошибочно приняты за беспилотники", — заявил Кирби на брифинге.

Отмечается, что США пока не выявили никаких аномалий, угроз национальной или общественной безопасности США из-за появления дронов.

Порошенко жестко осадил Зеленского по одному вопросу

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен прекратить насильственную мобилизацию и пересмотреть свое отношение к украинским военным, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Порошенко, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Президент должен взять на семья инициативу, включить туда демобилизацию, <…> запретить наступление и определить позицию, которая изменит мотивацию", — сказал он, напомнив про десятки тысяч случаев самодовольного оставления части среди украинских военных.

Он также раскритиковал методы насильственной мобилизации и призвал от нее отказаться.