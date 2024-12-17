Рубену Варданяну грозит в Азербайджане пожизненное заключение

Бывшему государственному министру непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубену Варданяну в Азербайджане грозит пожизненное заключение. Об этом, ссылаясь на заявление международной группы адвокатов, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что прокуратура Азербайджана, «усиливая борьбу с инакомыслием», предъявила политзаключенному Варданяну почти 45 новых обвинений. Они изложены на азербайджанском языке на 25 тыс. страницах в 100 томах. Адвокаты подчеркивают, что обвинения скрыты не только от общественности, но и от самого Варданяна под тем предлогом, что они касаются национальной безопасности Азербайджана.

Задержанный Рубен Варданян впервые после голодовки смог выйти на связь с родными

В результате этого обвиняемый и его защитник не получили доступ к копиям материалов уголовного дела. Они могут лишь просмотреть материалы без надлежащего перевода, в ограниченное время и не имея права делать записи.

В заявлении отмечается, что Варданян и его адвокат чрезвычайно ограничены в своем праве подготовиться к суду и выстроить защиту.

20 сентября находящийся в заключении в Азербайджане Варданян объяснил работу в Нагорном Карабахе заботой о судьбе республики.

Ранее адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Рубена Варданяна.