В Китае сделали заявление о помощи Сирии

Министр иностранных дел КНР Ван И в рамках конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии, заявил, что Китай поможет Сирии защитить ее суверенитет. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ситуация в Сирии изменилась внезапно, но Китай намеревается продолжить поддерживать сирийский народ.

Кроме того, Ван и добавил, что Пекин будет сопротивляться тому, «чтобы террористические силы воспользовались возможностью и посеяли хаос, а также помогать Сирии защитить свой суверенитет и восстановить стабильность».

Асад впервые рассказал об обстоятельствах отъезда из Сирии

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что ситуация в Сирии не облегчает, но и не обнуляет различные проекты БРИКС.

8 декабря командование сирийской армии объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».