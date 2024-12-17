Южная Корея ввела санкции против России

Южная Корея в одностороннем порядке объявила о введении санкций в отношении 11 физических лиц и 15 организаций из России «за участие в незаконном военном сотрудничестве» с КНДР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на южнокорейский МИД.

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Отмечается, что этот шаг был предпринят в связи с совместным заявлением министров иностранных дел западных стран, которое было посвящено сотрудничеству между Россией и Северной Кореей.

Южная Корея ввела санкции против российской компании за связи с КНДР

Ранее посол России в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Москва и Сеул могут восстановить связи после объявления решения парламента Южной Кореи о вынесении импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Он заявил, что в последнее время отношения между государствами ухудшились и подошли к точке невозврата, которой стало бы решение Южной Кореи о прямых поставках ВСУ летального оружия.