Советник Нетаньяху рассказал о прогрессе на переговорах по Газе

В переговорах по сектору Газа наметился прогресс, однако договоренности об освобождении удерживаемых заложников пока не достигнуты. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

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Израильский представитель выразил надежду, что международные усилия в конечном итоге увенчаются успехом и освобождение произойдет в скором времени.

Ранее израильская делегация прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа. Отмечается, что в составе делегации присутствуют представители армии, спецслужбы «Шин Бет», а также разведслужбы «Моссад».