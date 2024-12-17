ЕС разрешил Хорватии продолжать получать вакуумный газойль из России

Европейский союз (ЕС) в рамках 15-го пакета санкций продлил до 2025 года разрешение на получение Хорватией вакуумного газойля из России, следует из документа, опубликованного на сайте Совета Евросоюза.

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Также ЕС решил продлить для Чехии разрешение на получение нефтепродуктов, произведенных из нефти, поставляемой из РФ. Разрешение будет действовать до 5 июня 2025 года. Однако в документе говорится, что если стране будут доступны альтернативные поставки таких нефтепродуктов до указанной даты, в таком случае Евросоюз отменит разрешение.

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В 15-й пакет санкций Евросоюза против России попали 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и КНДР, а также 52 судна, задействованных в поставках российской нефти с нарушением условий.