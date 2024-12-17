ЕС разрешил Хорватии продолжать получать вакуумный газойль из России
Европейский союз (ЕС) в рамках 15-го пакета санкций продлил до 2025 года разрешение на получение Хорватией вакуумного газойля из России, следует из документа, опубликованного на сайте Совета Евросоюза.
Также ЕС решил продлить для Чехии разрешение на получение нефтепродуктов, произведенных из нефти, поставляемой из РФ. Разрешение будет действовать до 5 июня 2025 года. Однако в документе говорится, что если стране будут доступны альтернативные поставки таких нефтепродуктов до указанной даты, в таком случае Евросоюз отменит разрешение.
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В 15-й пакет санкций Евросоюза против России попали 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и КНДР, а также 52 судна, задействованных в поставках российской нефти с нарушением условий.