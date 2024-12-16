В Канаде заявили о потере Трюдо контроля над своим кабмином

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потерял контроль над собственным кабинетом министров и теперь цепляется за власть.

Об этом заявил лидер оппозиционной партии консерваторов Пьер Пуальевр, передает РИА Новости.

«Трюдо потерял контроль над собственным кабинетом», — прокомментировал он состояние правительства страны на слушаниях в канадском парламенте.

Пуальевр добавил, что сейчас премьер просто цепляется за власть. На этом фоне лидер канадской оппозиции призвал провести голосование о доверии Трюдо.

Ранее сообщалось, что глава Минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд объявила о своей отставке. Свое решение она объяснила тем, что Трюдо выразил намерение заменить ее на данном посту.