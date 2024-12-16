В Молдавии ввели режим ЧП

В Молдавии в понедельник, 16 декабря, вступило в силу решение парламента о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) сроком на 60 дней в связи со сложной ситуацией в энергетике. Об этом пишет «Интерфакс».

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Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 13 декабря, парламент Молдавии по инициативе премьер-министра страны Дорина Речана решил ввести чрезвычайное положение сроком на 60 дней.

В начале декабря стало известно, что власти Приднестровья сформировали запасы угля на случай прекращения транзита российского газа по территории Украины. До этого глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу самому провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в 2025 году.

Ранее депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов обвинил президента Майю Санду в игнорировании газовой проблемы. По словам парламентария, Санду нужно было самой поехать в Москву и Киев решать газовые вопросы.