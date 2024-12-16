Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала антироссийские санкции ЕС

Венгрия поддержала новый пакет антироссийских санкций ЕС, так как оттуда удалось «вычистить» самые «сумасшедшие идеи», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Для Венгрии это означает послабление, потому что там фигурирует продление юридической возможности для MOL экспортировать нефтепродукты, произведённые из нефти российского происхождения. Это было для нас важно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций, который затронул 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и Северной Кореи.

Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против РФ

Также сообщалось, что Венгрия сумела добиться исключения из 15-го пакета антироссийских санкций Евросоюза патриарха Кирилла, постпреда России при ООН Василия Небензи и Олимпийского комитета России.