Раскрыта реакция нового правительства Японии на ответ Захаровой по Курилам

Сразу после обновления правительства Японии и назначения Сигэру Исибы новым премьер-министром новое руководство страны попыталось наладить контакты с Россией, выразив надежду на улучшение отношений. Однако его тактика, в особенности касательно темы Курильских островов, оказалась нерабочей, а ответ официального представителя МИД Марии Захаровой и вовсе заставил японское правительство лишиться дара речи, его реакцию раскрыло китайское издание Baijiahao (перевод АБН24).

По мнению китайских обозревателей, премьер Японии выбрал любопытный способ налаживания диалога с Москвой: сообщил о стремлении заключить мирный договор с РФ вопреки существующим сложностям в отношениях двух стран, а затем заявил, что Токио все еще претендует на Курильские острова.

Япония захотела заключить мир с Россией

Исиба подчеркнул, что без договоренностей по Курилам не будет подписано и мирное соглашение.