Избранный президент США Дональд Трамп назвал ошибочным и глупым решение администрации действующего американского лидера Джо Байдена об ударах по России.

«Я считаю, это была плохая идея, и она привела к многим негативным последствиям. Это было глупо, особенно за несколько недель до моего вступления в должность», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, такие удары приведут к ещё большей эскалации конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание избранного американского главы Дональда Трампа об ударах вглубь России совпадает с позицией Москвы.