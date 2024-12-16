Молдавская оппозиция назвала Санду нелегитимным президентом

Оппозиционная Партия социалистов Молдавии заявила, что не будет признавать президента страны Майю Санду легитимным главой государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что партия приняла соответствующую декларацию во время заседания республиканского совета ПСРМ. Согласно сообщению партии, законным президентом Молдавии является кандидат, который был выдвинут социалистами.

«Санду не является законным президентом Молдавии. Истинным народным главой государства остается кандидат, выдвинутый ПСРМ, за которого голосовали граждане, живущие в стране, платящие налоги и растящие детей на родной земле», — сказано в заявлении.

Помимо этого в ПСРМ также добавили, что считают результаты президентских выборов искаженными, а воля избирателей якобы была проигнорирована ради интересов стран Запада. При этом кандидат от социалистов, как подчеркнули в партии, отражает потребности граждан Молдавии.