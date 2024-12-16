Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и выразил сомнение, что ее посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Слова американского лидера приводит ТАСС.

У Трампа спросили, приглашал ли он Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года. Избранный американский лидер ответил на это отрицательно, отметив, что, если он захочет присутствовать, то он будет рад его принять.

«Я имею в виду: я его не приглашал», — добавил Трамп.

Также у него спросили, разочарован ли он тем, что на церемонии не будет Си Цзиньпина.

«Не знаю, будут они на инаугурации или нет. Я с ним про это в действительности не говорил. Просто чтобы вы понимали: он не сказал ни да, ни нет», — ответил Трамп.

По словам избранного американского лидера, «если бы он хотел приехать, то он был бы рад его принять», однако данный вопрос особо не обсуждался.