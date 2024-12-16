Протестующие перекрыли проспект в Тбилиси

Протестующие против приостановки переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз перекрыли проспект в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что недовольные действиями грузинских властей собрались у здания парламента страны, после чего перекрыли находящийся там же проспект Руставели. При этом, данная акция стала уже девятнадцатым подобным митингом. Как сообщает источник, к этой демонстрации присоединились представители грузинской литературной отрасли — писатели, редакторы, издатели и другие.

Акции протеста в Грузии начались в конце ноября. Причиной недовольства стало решение премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке обсуждения вступления страны в Евросоюз до конца 2028 года.