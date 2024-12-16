Бжания не будет баллотироваться на пост президента республики
Бывший президент Абхазии Аслан Бжания не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 15 февраля 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил источник в администрации лидера республики.
Собеседник агентства отметил, что, несмотря на решение Бжания не баллотироваться, его команда пойдет на выборы.
«Вероятнее всего, это будет нынешний исполняющий обязанности президента Бадра Гунба», — добавил источник РИА Новости.
Напомним, что в середине ноября в Абхазии начался политический кризис. Его причиной стало соглашение с РФ об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. Оппозиция выступила против этого, захватив комплекс правительственных зданий в центре Абхазии, в том числе администрацию Бжания. В результате глава государства подал в отставку.