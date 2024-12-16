На Украине выявили около 700 помогавших сбежать из страны групп

На Украине с февраля 2022 года выявлено около 700 организованных групп, помогавших незаконно выехать из страны. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РИА Новости.

На Украине выявили около 700 помогавших сбежать из страны групп
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По его словам, в эти группы входили как организаторы, так и пособники. Он добавил, что 330 из этих групп разоблачены именно в этом году. Он заключил, что наблюдается рост желания обогатиться за счет людей, помогая им выехать с Украины.

Ранее трое украинских уклонистов попытались переплыть реку Тису, чтобы сбежать в Венгрию и чуть не замерзли. На них составили протоколы об административном правонарушении.

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