На Украине выявили около 700 помогавших сбежать из страны групп

На Украине с февраля 2022 года выявлено около 700 организованных групп, помогавших незаконно выехать из страны. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РИА Новости.

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По его словам, в эти группы входили как организаторы, так и пособники. Он добавил, что 330 из этих групп разоблачены именно в этом году. Он заключил, что наблюдается рост желания обогатиться за счет людей, помогая им выехать с Украины.

Ранее трое украинских уклонистов попытались переплыть реку Тису, чтобы сбежать в Венгрию и чуть не замерзли. На них составили протоколы об административном правонарушении.