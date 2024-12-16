Бундестаг лишил правительство Шольца доверия

Бундестаг лишил правительство Федерального канцлера Германии Олафа Шольца доверия. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что теперь в Германии может произойти роспуск парламента, после чего будут назначены досрочные выборы. При этом запрос о доверии к правительству был поднят по инициативе самого Шольца.

Согласно информации источника, поддержку Шольцу выразили 207 депутатов, за отсутствие доверия проголосовали 394 парламентария, а еще 116 воздержались. Как сообщила председатель Бундестага Бербель Бас, результаты голосования будут переданы президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Ранее Шольц высказался об отправке войск на Украину.